AIRBUS réduit sa production d'un tiers

(AOF) - Afin de s'adapter à un environnement marqué par la crise du Covid-19, Airbus a annoncé mercredi soir la réduction d'environ 1/3 de son rythme de production. Il sera désormais de 40 unités par mois pour les A320, 2 unités par mois pour les A330 et 6 unités par mois pour les A350. « Nos clients des compagnies aériennes sont fortement touchés par la crise Covid19. Nous adaptons activement notre production à leur nouvelle situation et travaillons sur des mesures d'atténuation opérationnelles et financières pour faire face à la réalité », a déclaré Guillaume Faury, le patron d'Airbus.

