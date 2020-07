Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus réduit sa production d'A350, perte supérieure aux attentes au T2 Reuters • 30/07/2020 à 07:16









(Actualisé avec contexte, précisions) PARIS, 30 juillet (Reuters) - Airbus AIR.PA a annoncé jeudi une nouvelle réduction de la production de son long-courrier A350 et des pertes plus importantes que prévu au deuxième trimestre de l'année. Le constructeur aéronautique européen a précisé qu'il entendait ne pas consommer de trésorerie avant fusions et acquisitions et financements-clients au deuxième trimestre 2020, après avoir brulé 4,4 milliards d'euros sur le trimestre en raison de la pandémie de coronavirus. Airbus a accusé une perte d'exploitation ajustée (Ebit) de 1,236 milliard d'euros au deuxième trimestre, son chiffre d'affaires reculant pour sa part de 55% à 8,317 milliards. Le groupe dit avoir réduit la cadence de production de l'A350 à cinq appareils par mois, après l'avoir déjà ramenée de 9,5 à six en avril. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 8,552 milliards d'euros et une perte d'exploitation ajustée de 1,027 milliard, selon le consensus compilé par la société. Comme son concurrent américain Boeing BA.N , le constructeur européen a été violemment impacté par la crise sanitaire, qui a donné un coup d'arrêt au transport aérien, poussant les compagnies à reporter ou annuler leurs commandes. "L'impact de la pandémie de COVID-19 sur nos résultats est aujourd'hui bien visible au deuxième trimestre, avec moitié moins de livraisons d'avions commerciaux qu'un an plus tôt sur la même période", a déclaré dans un communiqué Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus. Sur l'ensemble du 1er semestre, le groupe a accusé une perte nette de 1,9 milliard d'euros. (Tim Hepher et Jean-Michel Bélot, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris 0.00% BOEING CO NYSE -2.90%