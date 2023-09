Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: réduction de carburant avec PioneerLab information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 10:13









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters a dévoilé le PioneerLab, son nouveau démonstrateur technologique bimoteur basé sur la plateforme H145. Cette présentation a été faite lors de la Conférence nationale allemande de l'aviation à Hambourg.



PioneerLab complète la gamme FlightLabs d'Airbus et se concentre sur les tests de technologies qui réduisent les émissions des hélicoptères, augmentent l'autonomie et intègrent des matériaux d'origine biologique.



Le PioneerLab vise à démontrer une réduction de consommation de carburant allant jusqu'à 30 % par rapport à un H145 conventionnel, grâce à un système de propulsion électrique hybride et des améliorations aérodynamiques.



'Avec PioneerLab, nous poursuivons notre stratégie ambitieuse visant à tester et à faire évoluer de nouvelles technologies à bord de nos démonstrateurs d'hélicoptères', a déclaré Tomasz Krysinski, responsable des programmes de recherche et d'innovation chez Airbus Helicopters.





