Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : redécolle en force vers les 98E information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 15:23









(CercleFinance.com) - Avec une grosse commande de 100 A-320-Néo par China Eastern, Airbus s'offre un beau rebond sur le plancher annuel des 90E et redécolle en force (+4% à 96,15E) en direction des 98E, résistance du 21 juin ('fixing' d'ouverture).

Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 102E du 10 juin (ex-plancher des 7 et 24 avril).





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +4.47%