Airbus : record de livraisons d'avions commerciaux en 2019

(CercleFinance.com) - Airbus revendique 863 livraisons d'avions commerciaux à 99 clients en 2019, un nombre de livraisons dépassant de 8% le précédent record de 2018, ainsi qu'une 17ème hausse annuelle de suite de sa production. Le constructeur aéronautique affirme 'avoir progressé sur la transition vers toutes les variantes NEO' et, à fin 2019, avoir livré 173 avions gros porteurs, son nombre le plus élevé en une seule année. Par ailleurs, le groupe paneuropéen a enregistré l'année dernière 1.131 nouvelles commandes, dont 768 commandes nettes contre 747 en 2018, portant son carnet de commandes à la fin de 2019 à 7482 appareils.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.79%