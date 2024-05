Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: reçoit une commande d'au moins 14 hélicoptères information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce que la coentreprise entre LCI, spécialiste de l'aviation, et Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company (SMFL) lui a passé commande d'hélicoptères de dernière génération.



Cette commande, passée par 'SMFL LCI Helicopters' porte sur 14 hélicoptères et sept autres en option, incluant des modèles H145, H160 et H175.



Les hélicoptères seront livrés d'ici 2028 pour des missions telles que les services médicaux d'urgence (EMS), la recherche et sauvetage (SAR) et l'énergie offshore.



'Ils offriront des performances supérieures, une flexibilité accrue et des émissions de CO2 réduites, en étant équipés des dernières technologies de navigation et de sécurité, ainsi que la capacité d'utiliser des carburants d'aviation durables (SAF)', souligne Airbus.





