Airbus : rechute vers 102E, 98,7E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 16:57









(CercleFinance.com) - Airbus rechute vers 102E et referme le 'gap' de clôture des 102,84E du 6 décembre : un re-test du plancher des 89,75E du 30/11 ne peut être écarté avec la multiplication des restrictions de voyages liées au Covid.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.37%