Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : rechute sous 62E, risque de repli sur 56,7E ? Cercle Finance • 26/06/2020 à 17:32









(CercleFinance.com) - Airbus rechute sous 62E, confirmant une nouvelle fragilisation à la baisse sous 63E avec les 59,5E puis le plancher des 56,7E du 29 mai en ligne de mire.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.19%