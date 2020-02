Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : rechute de -4% vers 130,75E Cercle Finance • 13/02/2020 à 17:25









(CercleFinance.com) - Airbus rechute de -4% vers 130,75E alors que les interrogations sur l'impact du coronavirus resurgissent de plus belle avec la forte hausse du nombre de cas de contamination en Chine mais également à Singapour et au Japon. Après une série de tests des 139E, le titre retombe sous l'oblique haussière des 135E : le principal support moyen terme se situe vers 124E, le plancher du 3 au 12 décembre 2019.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.15%