(CercleFinance.com) - Airbus rechute de -12% vers 60,4E: le titre revient au contact d'un support oblique ascendant ayant pour point origine le plancher des 49E du 18 mars. Le titre dessine l'ébauche d'une configuration en 'tasse avec anse', laquelle serait confirmée par le franchissement des 72,3/72,5 (1er objectif 85,65E, le 'gap' du 11 mars) puis 91,5E.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -8.41%