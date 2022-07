Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : rebascule sous les 100E, support majeur à 90,5E information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 12:57









(CercleFinance.com) - Airbus rechute de -6% et rebascule sous les 100E (vers 99,2E), via un gros 'gap' sous 104,48E: le plancher des 101,9/102E vole en éclats.

Le prochain support n'est autre que le double plancher annuel des 90,5E des 7 et 8 mars puis 23 et 30 juin.

Une fausse sortie baissière s'était matérialisée le 5 juillet vers 89,45E, le parfait exemple de 'bear trap' avant +18% de rebond au-delà de 107E (qui s'impose désormais comme résistance majeure moyen terme).





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -5.43%