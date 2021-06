Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : rassemble l'industrie pour un SAF User Group Cercle Finance • 09/06/2021 à 12:24









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters rassemble l'industrie pour piloter le déploiement des biocarburants, à travers la création d'un Sustainable Aviation Fuel (SAF) User Group. L'entreprise appelle tous les acteurs majeurs à rejoindre l'initiative, qui vise à réduire l'impact de l'aviation sur les citoyens et l'environnement. ' Avec le groupe d'utilisateurs SAF, Airbus Helicopters prévoit de relever les défis restants autour des biocarburants et de soutenir de manière proactive l'engagement de l'industrie en matière de réduction des émissions de CO2 ' indique le groupe. ' Nous accueillons tous les exploitants d'hélicoptères, les motoristes, les fournisseurs de systèmes de carburant, les sociétés énergétiques, les fournisseurs de carburant, les sociétés de manutention et toutes les autres parties prenantes de l'industrie désireuses de faire oeuvre de pionnier dans l'aérospatiale durable avec nous ', a déclaré Stefan Thomé, vice-président exécutif, Ingénierie et chef Responsable technique, Airbus Helicopters.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.25%