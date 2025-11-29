 Aller au contenu principal
Airbus-Rappel massif pour l'A320 après un incident de logiciel
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 10:34

(Actualisé avec sources minorant l'impact, détails sur les compagnies concernées)

Airbus AIR.PA a fait savoir aux compagnies aériennes que les réparations d'urgence des logiciels sur les avions A320 concernés par l'immobilisation en cours pourraient être moins lourdes que prévu initialement, a-t-on appris samedi auprès de sources du secteur.

Environ 6.000 appareils, soit plus de la moitié de la flotte mondiale d'A320, sont concernés par cette immobilisation annoncée vendredi mais selon ces sources, le nombre d'avions nécessitant de lourdes révisions est inférieur aux estimations initiales portant sur un millier d'exemplaires.

Airbus n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

A l'origine de la décision d'Airbus : un incident récent impliquant un avion de la famille A320 qui a révélé qu'un rayonnement solaire intense pouvait corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol, a précisé le groupe dans un communiqué.

"Airbus reconnaît que ces recommandations entraîneront des perturbations opérationnelles pour les passagers et les clients", a dit l'entreprise.

Vendredi, Air France AIRF.PA a annoncé l'annulation de 35 vols au départ des aéroports français, soit 5% de ses vols quotidiens.

Pour la journée de samedi, un porte-parole d'Air France cité par BFM TV a parlé de six vols annulés dans la matinée, et un retour à la normale ensuite.

La réparation consiste principalement à revenir à une version antérieure du logiciel, mais elle doit être effectuée avant que les avions puissent reprendre leur service, selon un bulletin adressé aux compagnies aériennes et consulté par Reuters.

De nombreuses compagnies aériennes ont déclaré que ces réparations pourraient entraîner des retards ou des annulations de vols, même si le changement de logiciel devrait être assez rapide.

"AIRBUS A JOUÉ LE JEU DE LA TRANSPARENCE"

American Airlines AAL.O , la compagnie qui dispose de la plus grande flotte d'A320 dans le monde, a déclaré qu'environ 209 de ses 480 appareils auraient besoin d'un changement de logiciel. Elle a précisé que l'ensemble de ces réparations devraient être terminées d'ici à samedi, chaque intervention nécessitant environ deux heures.

D'autres compagnies aériennes ont déclaré qu'elles immobiliseraient brièvement leurs avions pour effectuer le changement de logiciel, notamment la compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE , la compagnie indienne IndiGo et la compagnie britannique easyJet EZJ.L .

La plus grande compagnie aérienne japonaise ANA Holdings

9202.T , qui dispose de la plus grande flotte d'Airbus du Japon, a dit avoir annulé 65 vols samedi.

Certains vols ont été retardés d'une à deux heures vendredi pour mener l'opération à bien.

La Federal Aviation Administration américaine a demandé aux transporteurs de remplacer ou de modifier le logiciel qui contrôle les gouvernes de profondeur et les ailerons des avions A319, A320 et A321.

L'autorité de régulation aérienne indienne a déclaré que 338 avions Airbus dans le pays étaient concernés par ce problème technique, précisant que la réinitialisation du logiciel serait terminée d'ici dimanche. La plus grande compagnie aérienne du pays, IndiGo INGL.NS , a déclaré avoir terminé la réinitialisation du logiciel sur 160 des 200 appareils.

Air India, qui compte 113 appareils concernés, a dit avoir terminé la réinitialisation sur 42 appareils.

"Airbus a pris ses responsabilités et joué pleinement le jeu de la transparence, qu'elles qu'en soient les conséquences", a considéré sur BFM TV le ministre français des Transports, Philippe Tabarot. "Dans le monde des transports, rien n'est plus important que la sécurité."

(Tim Hepher, Allison Lampert, Dan Catchpole et David Shepardson, version française Camille Raynaud et Elizabeth Pineau)

