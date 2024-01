Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: rachat des parts d'Eutelsat OneWeb dans AOS information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Airbus US Space & Defense annonce la finalisation d'un accord avec Eutelsat OneWeb en vue de lui racheter sa participation de 50% dans leur coentreprise de fabrication de constellations de petits satellites créée en 2016, Airbus OneWeb Satellites (AOS).



Le constructeur aéronautique est désormais l'unique propriétaire d'AOS et de son usine de fabrication de satellites de Merritt Island, en Floride. Il attend de la nouvelle structure une efficacité maximale et une compétitivité accrue.



Airbus US Space & Defense a récemment rééquipé Merritt Island pour accueillir la ligne de production de l'Arrow450 et lance un projet d'expansion pour répondre à la demande croissante de petits satellites de la part de clients commerciaux et gouvernementaux.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.05%