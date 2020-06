Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : pullback vers 67,2E, fragile support à 64,75E Cercle Finance • 18/06/2020 à 10:08









(CercleFinance.com) - Airbus poursuit son pullback vers 67,2E (support oblique court terme) en direction des 64,75E (plancher du 15 juin). Le principal support court terme se situe vers 56,7E, un autre plancher, celui du 25 mai.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.34%