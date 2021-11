Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : pullback vers 108E, danger de correction si cassure information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 17:32









(CercleFinance.com) - Airbus amorce un pullback vers 108E et menace le plancher du 25/10. En cas d'enfoncement, l'avionneur risque de chuter vers 103,6E (plancher du 19/07) puis le comblement du 'gap' des 98,3E du 26 mai dernier.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.09%