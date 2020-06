Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : pullback sous 85E, support vers 72,3E. Cercle Finance • 09/06/2020 à 10:38









(CercleFinance.com) - Airbus amorce un pullback sous 85E, une 'harami baissier' se dessine et le 'gap' des 73,71E devrait bientôt être comblé avec un premier support vers 72,3E (ex-zénith du 26/27mars) et un autre 'gap' situé vers 63,88E (du 2 juin).

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -5.65%