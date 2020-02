Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : pullback jusque sur 105,6E Cercle Finance • 28/02/2020 à 17:34









(CercleFinance.com) - Airbus prolonge sa correction amorcée sous 139E le 12 février par l'enfoncement du support majeur des 114,36E du octobre (la zone de soutien étant plutôt 116E): le signal de baisse se confirme avec un pullback jusque sur 105,6E et le titre s'apprête à combler le 'gap' des 104,38E du 13 février 2019. Voici Airbus evenu 1 an en arrière en l'espace de seulement 2 semaines !

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -6.00%