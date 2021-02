Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : puissant rebond vers 88,5E, test des 89E imminent Cercle Finance • 02/02/2021 à 10:39









(CercleFinance.com) - Airbus invalide le signal baissier sous 85E : le titre ouvre un 'gap' au-dessus de 84,37E et amorce un puissant rebond vers 88,5E. Airbus tutoie déjà un premier palier de résistance (ex-support) situé à 89E.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +5.79%