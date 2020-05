Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : puissant rebond de +10% sur 49E, vers triple-bottom? Cercle Finance • 18/05/2020 à 16:01









(CercleFinance.com) - Airbus enregistre un puissant rebond de +10% sur 49E (plancher long terme testé les 18 mars, 3 avril puis 14 et 15 mai: le titre s'achemine t'il vers un triple-bottom ? . A 54,16E, le titre affronte la résistance oblique issue des précédents zénith des 72,3E, 65E puis 57,7E: au-delà de 62,5E, la dynamique baissière serait remise en cause et un renversement à la hausse pourrait s'enclencher

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +10.14%