Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : provision de 3,6 MdsE dans les comptes 2019 Cercle Finance • 29/01/2020 à 09:31









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la conclusion d'un accord de principe avec les autorités françaises, britanniques et américaines. Cet accord est réalisé dans le cadre de l'enquête menée par le Parquet National Financier (PNF), le Serious Fraud Office britannique (SFO) et les autorités américaines. Ces accords conduiront Airbus à inscrire une provision de 3,6 milliards d'euros dans ses comptes de l'exercice 2019 pour le paiement d'amendes potentielles aux autorités françaises, britanniques et américaines (sous réserve d'approbation judiciaire). ' Les enquêtes des autorités mentionnées ci-dessus concernent des accusations de corruption ainsi que des déclarations inexactes faites aux autorités américaines en vertu du règlement américain sur les exportations de matériel militaire (International Traffic in Arms Regulations, ITAR).

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.46%