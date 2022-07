Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: protocole d'accord avec Northrop Grumman information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 12:03









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé vendredi la signature d'un protocole d'accord avec le groupe américain d'aérospatiale et de défense Northrop Grumman en vue de participer sous une bannière commune au programme de satellitaires militaires britannique.



Les deux groupes rappellent qu'ils collaboraient déjà dans le cadre du projet d'architecture spatiale de défense nationale 'T1TL' lancé par l'Agence américaine de développement spatial (SDA).



Airbus a ainsi été chargé par Washington de fournir 42 plateformes de satellites ainsi que des services d'assemblage, d'intégration et de tests, de lancement et de soutien à la mise en service de satellites.



Au Royaume-Uni, le groupe européen participe depuis 1974 au programme de satellites de communications militaires Skynet, dont il développera le prochain modèle.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.45%