Airbus propose un aménagement de ses avions passagers pour faire du transport cargo

TOULOUSE, 30 avril (Reuters) - L'avionneur européen Airbus AIR.PA a annoncé jeudi développer une solution à destination des compagnies aériennes pour transformer les avions passagers en transport cargo pendant la pandémie de coronavirus. Airbus développe actuellement une modification pour les avions des familles A330 et A350, permettant aux compagnies d'installer des palettes de fret, directement fixées sur les rails de sièges du plancher cabine, après dépose des sièges passagers en classe économique. "Depuis le début de l'épidémie, nous observons deux phénomènes : d'abord, une augmentation de la demande de transport cargo pour le matériel médical, puis une évaporation de la capacité de transport cargo quand les avions transportant des passagers ne décollent plus, alors qu'ils assurent entre 45 et 50% de l'activité cargo", a expliqué Yann Lardet, vice-président support aux opérations aériennes chez Airbus. Par rapport au chargement de marchandises sur des sièges, la solution de l'avionneur européen, mise à disposition gratuitement auprès des compagnies aériennes, facilite les opérations de chargement et de déchargement, ainsi que la réduction de l'usure des sièges eux-mêmes. Cette solution contribue à la continuité des activités des compagnies aériennes, selon le constructeur. "L'avion n'est pas converti mais adapté à cette solution facile, mise en œuvre en deux heures environ", a précisé Yann Lardet. Avec ce service, un A330 pourrait ainsi transporter en l'absence de sièges passagers près de 7.3 tonnes supplémentaires, soit 28 palettes en cabine, et un A350 près de 7.8 tonnes de plus, soit 30 palettes. Pour Matthias Lerovante, chef de ce projet, "la solution apporte un niveau de sécurité par rapport à l'accrochage robuste des palettes et celle d'une protection incendie grâce à des corridors d'accès des masses transportées". Airbus travaille pour obtenir la certification de l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (EASA), qu'il vise fin mai. Début avril, l'avionneur européen a consulté près de 1.200 personnes de 240 compagnies aériennes à propos de cette solution cargo. Près de 140 ont fait part de leur intérêt envers ce dispositif et une vingtaine de compagnies est déjà en phase d'obtention. Comme son concurrent américain Boeing BA.N , le constructeur européen est conduit à réduire drastiquement sa production, les compagnies aériennes ayant cloué au sol la majeure partie de leurs flottes en raison de l'épidémie. (Julie Rimbert, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.87% BOEING CO NYSE +2.40%