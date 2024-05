Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: projet de recherche autour du roulage des avions information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 12:16









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que sa filiale Airbus UpNext a lancé le projet de recherche 'Optimate' pour tester des technologies de pointe visant à améliorer le roulage automatique des avions et l'assistance aux pilotes.



L'objectif majeur de ce projet de trois ans est de développer le roulage automatique avec une précision accrue et de tester la détection quantique pour renforcer la fiabilité des systèmes de navigation.



Le projet validera les nouvelles technologies sur un camion électrique de test simulant un cockpit d'A350, équipé de LIDAR, de caméras externes, de GPS, de satcom et de 5G.



Michael Augello, PDG d'Airbus UpNext, souligne que ce projet vise à rendre les avions 'plus intelligents' et à 'améliorer la sécurité et l'efficacité des voyages aériens'.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.53%