Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Airbus: progresse fortement après les résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 12:54

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 7% après l'annonce des résultats du 1er trimestre 2022.



Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 142 euros sur Airbus, au lendemain de la publication par le constructeur aéronautique de trimestriels jugés solides, avec un EBIT ajusté 35% au-delà des attentes du consensus.



'Si la volatilité reste forte à court terme, ce premier trimestre démontre le travail réalisé sur la structure de coûts et l'effet mix', juge l'analyste, ajoutant que sur son objectif de cours, le titre se traiterait sur une valorisation attractive.



Le bureau d'études note 'un ton prudent sur le reliquat de l'exercice 2022', mais pointe qu'Airbus a également annoncé travailler avec ses fournisseurs pour permettre une montée graduelle à 75 A320 par mois en 2025 contre 65 à l'été 2023.



UBS confirme également sa recommandation à l'achat sur le titre et son objectif de cours de 139 E suite à l'annonce des résultats du 1er trimestre 2022.



' Le chiffre d'affaires est conforme aux attentes et l'EBIT ajusté est supérieur d'environ 75%, bien qu'il ait été largement soutenu par le bénéfice exceptionnel de 0,4 milliard d'euros lié à la réévaluation du coût des services passés dans les prestations de retraite et aux actions de maîtrise des coûts ' rajoute UBS.



' Le résultat du 1er trimestre 2022 est marqué par des éléments exceptionnels ; le retard de l'A321XLR constitue un obstacle potentiel ' indique le bureau d'analyses.





Rappelons que le groupe a réalisé un résultat net consolidé de 1 219 millions d'euros (T1 2021 : 362 millions d'euros) avec un résultat consolidé publié par action de 1,55 euro (T1 2021 : 0,46 euro) ).



Le groupe vise en 2022 environ 720 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté de 5,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible de 3,5 milliards d'euros.