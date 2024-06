Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus:programme de formation sur A350 avec IATA et Emirates information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 14:48









(CercleFinance.com) - IATA, Emirates et Airbus ont signé un partenariat pour proposer un programme de formation et d'évaluation basé sur les compétences (CBTA) pour la qualification de type de l'Airbus A350. Emirates va recevoir la livraison de sa flotte de 65 A350 à partir de la mi-2024.



Un premier groupe de 256 pilotes sera formée dans le cadre de ce nouveau cursus au Training college d'Emirates à Dubaï à partir de juillet 2024.



L'IATA se concentrera sur la conception du programme en utilisant les directives qu'elle a publiées pour le CBTA. Airbus apportera sa connaissance de l'avion ainsi que sa propre expérience en matière de CBTA. Emirates mettra à profit son expérience en matière de formation et d'exploitation CBTA.



Cette collaboration permettra de créer et de dispenser la première formation à la qualification de type de l'A350 en parfaite adéquation avec les dernières normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en matière de formation CBTA et avec les meilleures pratiques contenues dans le guide CBTA de l'IATA pour la formation des pilotes.



' L'A350 est un avion de pointe qui nécessite des solutions de formation tout aussi avancées. Notre partenariat avec l'IATA et Emirates garantit que les pilotes d'Emirates reçoivent la formation la plus complète et la plus efficace, ce qui contribuera à la mise en service harmonieuse de l'A350 dans le monde entier', a déclaré le capitaine Stéphan Labrucherie, responsable mondial de la formation aéronautique chez Airbus.





Valeurs associées AIRBUS 152.60 EUR Euronext Paris -1.74%