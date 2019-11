Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : production du 100ème A220 Cercle Finance • 29/11/2019 à 15:52









Airbus : production du 100ème A220 (Crédits photo : crédit photo airbus groupe - ) (CercleFinance.com) - Airbus a célébré le 100ème A220 produit pour un client à l'occasion d'une cérémonie qui s'est tenue au siège du programme d'avions à Mirabel (Canada). Cet appareil, un A220-300, est destiné à la compagnie lettone airBaltic, basée à Riga. airBaltic exploite actuellement une flotte de 20 A220-300. Le premier A220 au monde (anciennement C Series) a été livré en juin 2016 à l'opérateur de lancement de l'A220-100, SWISS. L'A220 utilise des moteurs de dernière génération PW1500G Geared Turbofan de Pratt & Whitney, et affiche une réduction de la consommation de carburant d'au moins 20 pour cent par siège par rapport aux avions de la génération précédente, ainsi qu'une réduction significative des émissions et des nuisances sonores. A fin octobre 2019, cet appareil enregistrait 530 commandes fermes émanant de plus de 20 clients du monde entier.

