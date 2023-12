Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: production des nouveaux satellites Galileo information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 12:42









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Airbus démarre la production du satellite Galileo de deuxième génération. Le groupe va réaliser la fabrication de six satellites GNSS pour compléter la constellation Galileo actuelle.



La production de ses six satellites Galileo de deuxième génération (G2) a commencé sur le site d'Airbus de Friedrichshafen, en Allemagne, avec l'arrivée de la première structure de modèle de vol de satellite de Beyond Gravity à Zurich.



La deuxième structure satellite devrait arriver début 2024 et la troisième vers la fin de l'année prochaine. L'approche modulaire d'Airbus en matière de fabrication des satellites G2 permettra de produire simultanément trois engins spatiaux en parallèle.



Jean-Marc Nasr, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus, a déclaré : ' Nos équipes à Friedrichshafen travaillent avec des ingénieurs de toute l'Europe pour respecter le calendrier ambitieux et finaliser ces satellites sophistiqués qui amélioreront encore le système mondial Galileo, ouvrant encore plus d'opportunités de services sur Terre '.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.88%