Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : proche du 'gap' des 105,08, peut viser les 112E information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le débordement des 98E du 12 juillet a fait la différence avec le franchissement 'par le haut' d'une structure de retournement en triangle survenant après une double reprise d'appui sur les 90E les 7 mars, 23 et 30 juin... en excluant le 'bear trap' du 5 juillet à 88,9E.

L'ex-plancher du 27 avril est retracé, le titre accroche les 104E et le tout prochain objectif sera l'ex-'gap' des 105,08E du 9 juin puis la résistance des 112E du 27 mai et 6 juin.







Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +4.12%