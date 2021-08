Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : proche d'un retracement des 116,9E information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 12:52









(CercleFinance.com) - Airbus refranchit les 115E et voici le titre proche d'un retracement des 116,9E (à 1% près). Après une oscillation et le test d'un support à 107E, le titre pourrait s'élancer en direction des 123E (ex-plancher de mi-décembre) puis de 125E.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.90%