Airbus :prévoit une reprise partielle en France et en Espagne

(CercleFinance.com) - Airbus prévoit une reprise partielle de sa production en France et en Espagne le lundi 23 mars, à la suite des contrôles de santé et de sécurité. ' Seuls seront rouverts les postes de travail s'ils sont en totale conformité avec les nouvelles mesures de santé et de sécurité en matière d'hygiène, de nettoyage et d'auto-distanciation, tout en améliorant l'efficacité des opérations dans de nouvelles conditions de travail ' indique le groupe. Des mesures similaires sont appliquées à tous les autres sites du groupe dans le monde, sans interruption totale des activités. Pour toutes les autres activités hors production, Airbus continue dans la mesure du possible à soutenir mondialement le travail à distance. En février, la chaîne d'assemblage final de Tianjin (Chine) a repris ses activités après une fermeture provisoire liée à l'épidémie de coronavirus. Elle est désormais parfaitement opérationnelle. Airbus s'engage à assurer la santé et la sécurité de ses employés tout en préservant sa capacité de livraison afin de continuer à fournir ses produits et services à ses clients.

