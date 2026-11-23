Réorganisation des usines, nouveaux programmes, montée en cadence... Le patron d'Airbus Commercial Aircraft envisage une profonde refonte du modèle industriel de l'avionneur. Et n'a pas peur de remettre en question les équilibres historiques entre la France et l'Allemagne.

Le partage historique des activités industrielles entre la France et l'Allemagne pourrait-il être remis en question chez Airbus ? Alors que l'avionneur prépare sa prochaine génération de monocouloirs, Lars Wagner n'écarte aucune hypothèse. Le directeur général d'Airbus Commercial Aircraft pourrait en effet profiter de ce futur programme, dont le lancement est envisagé vers 2030, pour repenser en profondeur l'organisation industrielle du groupe.

"Le système industriel du futur monocouloir devra être totalement différent de celui d'aujourd'hui. Notre système actuel a 50 ans, il a été conçu il y a 60 ans", a-t-il déclaré lors d'une rencontre organisée à l'Aéro-Club de France par l'Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace (AJPAE).

Pour le dirigeant, l'enjeu dépasse la modernisation des usines. L'intégration de nouveaux matériaux et la perspective de cadences de production nettement supérieures imposent, selon lui, un "système industriel révolutionnaire". Quitte à revoir la répartition des activités entre les différents pays européens.

Vers une redistribution des cartes entre la France et l'Allemagne ?

Historiquement, l'Allemagne occupe une place prépondérante dans la production des monocouloirs, tandis que la France concentre une large partie des activités liées aux gros-porteurs. Si l'équilibre a déjà été modifié avec le développement des lignes d'assemblage de la famille A320 à Toulouse, rien n'est encore figé. "Nous réexaminons quel serait le meilleur système industriel, à quoi il devrait ressembler et où il devrait être implanté", explique le dirigeant. "Toutefois, il est encore trop tôt pour le dire et je ne veux pas faire de déclaration révolutionnaire sur ce sujet", ajoute-t-il dans un sourire.

Le message est néanmoins clair : les futurs arbitrages devront avant tout répondre à des impératifs industriels. Une logique que le dirigeant entend également appliquer aux fournisseurs, sélectionnés selon trois critères principaux : "la technologie, la compétitivité et la connexion numérique à notre écosystème". Et la géographie comptera aussi, Airbus souhaitant éviter toute dépendance à un fournisseur unique.

Dans ce contexte, Lars Wagner rejette les critiques politiques présentant Airbus comme une entreprise devenue "trop allemande". "Je ne vois absolument pas comment Airbus pourrait être trop allemand", répond-il. Lui-même allemand, le dirigeant revendique une identité avant tout européenne. "Nous recherchons des talents et des personnes qui possèdent les bonnes compétences, pas le bon passeport."

Deux nouveaux Airbus à l'étude

En parallèle, l'avionneur prépare deux évolutions de son catalogue : une version allongée de l'A220 et un A350 de plus grande capacité. Les études techniques sont déjà avancées, mais les décisions de lancement restent conditionnées à la demande des compagnies et aux ressources disponibles.

Lars Wagner évoque une entrée sur le marché "autour de 2033" pour les deux appareils. Compte tenu des délais de développement, les décisions devraient intervenir dans les douze prochains mois, avec une certaine marge d'incertitude.

Reste à savoir si Airbus pourra mener les deux programmes simultanément. "C'est précisément ce sur quoi nous travaillons actuellement : déterminer si c'est possible financièrement, mais aussi en termes de ressources", explique le dirigeant. "Et ce n'est pas bon marché."

L'A350 à l'étroit dans ses usines

Ces ambitions s'ajoutent aux investissements nécessaires pour augmenter les cadences. Sur l'A350, le système industriel actuel atteint ses limites à douze appareils par mois. Pour aller au-delà, il faudra donc revoir l'organisation. A Toulouse, les rumeurs autour de l'installation d'une seconde ligne d'assemblage final circulent, mais Lars Wagner assure qu'aucune décision n'a encore été prise. Le constructeur étudie les différentes options et souhaite trancher "dès que possible".

Sur la famille A320, Airbus vise toujours 75 appareils par mois. Le dirigeant veut également mettre fin aux traditionnels sprints de livraisons de fin d'année. Après une année 2026 marquée par les retards liés aux moteurs, il ambitionne de mieux répartir les livraisons par trimestre en 2027, puis par mois en 2028. À terme, son objectif est un système industriel réglé comme une "horloge suisse", capable de livrer jusqu'à cinq appareils chaque jour.

Faire rimer écologie et croissance, mission impossible ?

Bien sûr, la question écologique se dessine aussi en toile de fond. Alors que la demande de transport aérien est attendue en forte hausse au cours des prochaines années, difficile de faire fi du dérèglement climatique. Pour autant, Lars Wagner refuse d'envisager une réduction du trafic aérien et préfère mettre en avant des solutions techniques, comme le renouvellement des flottes et les nouvelles technologies.

L'industriel a aussi appelé les gouvernements européens à soutenir la production de carburants d'aviation durables (SAF), notamment en finançant des usines pilotes et en instaurant des quotas pour les compagnies desservant l'Europe.

En parallèle, Airbus indique poursuivre ses travaux sur l'hydrogène avec le motoriste allemand MTU, un lien d'autant plus naturel que Lars Wagner a occupé pendant deux ans la direction du groupe. L'objectif des deux partenaires est clair : développer un avion d'environ 80 places, doté d'une propulsion par piles à combustible et capable de parcourir quelque 1 000 miles nautiques (environ 1 850 kilomètres). Un premier démonstrateur volant est envisagé avant la fin de la décennie. La motivation est d'autant plus grande que la Chine semble avoir pris une longueur d'avance sur le sujet.

Le défi pour l'avionneur s'annonce donc de taille : entre nouveaux programmes, montée en cadence et transformation industrielle, Airbus devra multiplier les investissements tout en préservant rentabilité et compétitivité...