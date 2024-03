Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: présente son prototype électrique CityAirbus NextGen information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - Airbus a présenté au public son prototype entièrement électrique CityAirbus NextGen, avant son vol inaugural prévu plus tard cette année.



Le CityAirbus de deux tonnes, avec une envergure d'environ 12 mètres, est en cours de développement pour voler avec une autonomie de 80 km et atteindre une vitesse de croisière de 120 km/h.



Le dévoilement a coïncidé avec l'ouverture du nouveau centre d'essais CityAirbus à Donauwörth, qui sera dédié aux tests des systèmes pour véhicules électriques à décollage et atterrissage vertical (eVTOL).



' Le déploiement de CityAirbus NextGen pour la toute première fois est une étape importante et très réelle que nous franchissons vers une mobilité aérienne avancée et vers notre futur produit et marché ', a déclaré Balkiz Sarihan, responsable de la mobilité aérienne urbaine chez Airbus.





