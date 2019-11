Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : présente le premier A220 d'Air Canada Cercle Finance • 08/11/2019 à 14:57









(CercleFinance.com) - Le premier Airbus A220 d'Air Canada a été dévoilé cette semaine lorsqu'il est sorti du hangar de peinture de la chaîne de montage final de la A220 à Mirabel. En décembre, Air Canada sera la première compagnie aérienne canadienne à prendre livraison de cet avion suite à la commande totale de 45 A220. La A220-300 d'Air Canada offrira aux passagers un confort supérieur dans une configuration de cabine double classe de 137 places. Actuellement, 94 appareils A220 sont utilisés par six compagnies sur des liaisons régionales et transcontinentales en Asie, en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. L'A220 dispose d'un carnet de commandes de 530 avions à fin octobre 2019.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.33%