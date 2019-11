Airbus : présente la nouvelle antenne satellite ELSA+

(CercleFinance.com) - Airbus, l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et Eutelsat ont présenté aujourd'hui la nouvelle antenne active multifaisceaux révolutionnaire sur le site Airbus de Madrid.

L'ELSA+ (Electronically Steerable Antenna+) d'Airbus représente une première pour les communications commerciales par satellite en Europe.

' L'antenne de réception à commande électronique fonctionne en bande Ku et est dotée de huit faisceaux indépendants reconfigurables. Cette modularité inhérente permet à l'opérateur de reprogrammer les faisceaux radiofréquence sur la zone de couverture et de fournir ainsi des services multimédias et de radiodiffusion avec une flexibilité inégalée ' explique le groupe.

Cette nouvelle antenne permet à l'opérateur de modifier la position orbitale, les fréquences et la puissance du satellite. Airbus Defence and Space Espagne est le maître d'oeuvre de cet instrument de pointe dont le développement s'est étendu sur plus de quatre ans.