Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : présente l'ACJ 220, son nouvel avion d'affaires Cercle Finance • 06/10/2020 à 11:19









(CercleFinance.com) - Airbus Corporate Jets lance son nouvel avion d'affaires ACJ TwoTwenty, créant ainsi un nouveau segment de marché baptisé ' Xtra Large Bizjet '. Cette offre comprend pour la première fois un catalogue de cabines flexibles répondant aux exigences des avions d'affaires à long rayon d'action. L'ACJ 220 affiche une empreinte sonore réduite de 50 % par rapport à la précédente génération d'appareils et une consommation de carburant réduite de 25 %, annonce l'avionneur. Ses 73m2 de surface au sol, divisés en 6 espaces, permetront d'accueillir jusqu'à 18 passagers. Autonomie intercontinentale (10 500km), confort inédit, technologies de pointe... ' En raison de son attractivité sur le marché, nous anticipons pour cet appareil une demande prometteuse sur le marché des avions d'affaires ', conclut Benoît Defforge, président d'Airbus Corporate Jets.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.15%