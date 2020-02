Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : présent au salon aéronautique de Singapour Cercle Finance • 06/02/2020 à 10:44









(CercleFinance.com) - Airbus annonce sa participation au prochain salon aéronautique de Singapour. Le groupe va présenter ses derniers produits, services et innovations pour les avions commerciaux, la défense, l'espace et des hélicoptères. Airbus présentera toute la gamme de produits de la famille Airbus, y compris des modèles comme l'A350-1000 à longue portée, l'avion de combat militaire A400M et l'hélicoptère H160, ainsi que du S450, un plate-forme satellite d'observation de la Terre. Le groupe va également présenter un modèle du démonstrateur hybride électrique E-Fan X et pour la première fois un modèle de MAVERIC, un nouveau démonstrateur volant. La République de Singapour Air Force (RSAF) présentera également l'un de ses A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) nouvellement acquis, pour les missions de ravitaillement, le transport et le déploiement.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.19%