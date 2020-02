Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : prend des mesures en Chine avec le coronavirus Cercle Finance • 05/02/2020 à 11:51









(CercleFinance.com) - Airbus annonce suivre de près l'évolution du Coronavirus en suivant les conseils aux voyageurs de l'Organisation mondiale de la santé. ' La Société informe régulièrement le personnel de la situation et des précautions nécessaires à prendre ' précise le groupe. Airbus Chine observe les exigences du gouvernement chinois pour que le personnel travaille à domicile avec leur équipement informatique afin que les employés de tous les sites, y compris Tianjin, n'aient pas besoin de se rendre au travail dans la mesure du possible. En ce qui concerne l'impact commercial, les restrictions de voyage nationales et mondiales en Chine posent des problèmes logistiques. ' L'installation de la chaîne d'assemblage final de Tianjin est actuellement fermée. ' Airbus évalue constamment la situation et surveille tout effet potentiel sur la production et les livraisons et tentera de les atténuer via des plans alternatifs si nécessaire ' indique le groupe.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.41%