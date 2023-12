Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: premiers avions d'entraînement Elixir livrés information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 15:35









(CercleFinance.com) - Airbus Flight Academy Europe, filiale de formation des pilotes civils et militaires d'Airbus, annonce avoir reçu ses premiers avions d'entraînement Elixir, plus économes en carburant et plus silencieux, dans le cadre de sa stratégie de développement durable.



Ces quatre premiers appareils, sur un total de huit à livrer, sont équipés d'un cockpit spécialement conçu afin de préparer les pilotes cadets aux technologies utilisées dans les avions commerciaux les plus avancés.



Créée en 2006, Airbus Flight Academy Europe propose le programme de formation des cadets pilotes d'Airbus depuis 2019. Son centre de formation est situé à Angoulême, dans le sud-ouest de la France.





