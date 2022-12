Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: première livraison d'un A330neo à Condor information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 10:48









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que la compagnie aérienne allemande Condor Flugdienst a pris livraison de son premier gros-porteur A330-900 sur une commande de 16 A330neo, destinée à remplacer les avions de la génération précédente dans sa flotte.



Le nouvel appareil permettra de réduire les coûts d'exploitation de Condor ainsi que la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 25%, tout en améliorant le confort des passagers grâce à la cabine Airspace primée.



Condor a sélectionné en juillet 2022 la famille A320neo pour moderniser sa flotte de monocouloirs. En exploitant parallèlement les A320neo et A330neo, il bénéficiera des avantages économiques communs qu'offrent ces deux familles d'avions.





