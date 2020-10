Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : première commande par Sky express Cercle Finance • 14/10/2020 à 15:30









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Sky express, compagnie aérienne basée à Athènes, lui a passé une commande ferme de quatre A320neo et devient ainsi un nouveau client. Elle a par ailleurs récemment loué deux A320neo auprès d'Aviation Capital Group (ACG). Sky express rejoint à cette occasion le cercle des 430 opérateurs d'Airbus dans le monde. Fin septembre 2020, la famille A320neo enregistrait environ 7.450 commandes fermes émanant de plus de 110 clients du monde entier. La famille A320neo permet de réaliser des économies de carburant de 20% et affiche une réduction de l'empreinte sonore de 50% par rapport aux avions de générations précédentes, grâce notamment à des moteurs de nouvelle génération et à ses 'sharklets'.

