Airbus: première commande d'A350 par Korean Air

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Korean Air est devenue un nouveau client pour ses gros-porteurs A350, suite à la signature d'une commande ferme de 33 appareils de cette famille, dont 27 A350-1000 et six A350-900.



L'A350 sera en mesure d'opérer toutes les lignes intercontinentales actuelles de Korean Air et d'évaluer de nouvelles destinations, avec une réduction de 25% de la consommation de carburant et des émissions de carbone par rapport à la génération précédente.



'L'A350 sera également la plate-forme idéale pour permettre à la compagnie d'atteindre de nouveaux sommets en matière de produits en vol et de services de classe mondiale', ajoute Benoit de Saint Exupéry, EVP Sales, Commercial Aircraft, Airbus.





