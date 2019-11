Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : premier vol pour le prototype du VSR700 Cercle Finance • 12/11/2019 à 14:48









(CercleFinance.com) - Le prototype du VSR700, le système de drone à décollage vertical développé par Airbus Helicopters, a effectué son premier vol au centre d'essais de drones d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Le VSR700, dérivé du Cabri G2 d'Hélicoptères Guimbal, est un système de drone aérien d'une masse maximale au décollage comprise entre 500 et 1000 kg. ' Les prochaines étapes de la campagne d'essais permettront de passer au vol autonome libre, puis d'ouvrir progressivement l'enveloppe de vol du drone ' indique le groupe. ' Le VSR700 est un système de drone complet qui s'appuie sur l'expertise technologique et la grande expérience d'Airbus Helicopters dans le domaine des systèmes de pilotage automatique afin de proposer de nouvelles capacités aux forces armées ' a déclaré Bruno Even, pdg d'Airbus Helicopters.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.63%