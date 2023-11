Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: premier vol d'un NH90 Sea Tiger pour l'Allemagne information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 16:02









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce que le premier NH90 Sea Tiger -dernière version de son NH90 NFH-, destiné à la marine allemande, a décollé à l'heure prévue pour son vol inaugural, sur son site à Donauwörth, en Allemagne.



La société entre maintenant dans une phase de qualification qui se concentrera sur les essais en vol de l'hélicoptère et des nouveaux systèmes qui seront installés à bord du NH90 Sea Tiger. Les livraisons devraient débuter à la fin de l'année 2025.



En 2020, la Bundeswehr allemande a commandé 31 hélicoptères de frégates multi-rôles NH90 Sea Tiger pour les opérations navales de sa marine. Ils remplaceront la flotte vieillissante de Mk88A Sea Lynx, entrée en service en 1981.





