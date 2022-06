Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: premier vol d'un H225 avec 100% de carburant durable information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 11:32









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mercredi avoir procédé au premier vol d'un hélicoptère de transport militaire H225 fonctionnant à 100% au carburant d'aviation durable (CAD).



Après un premier vol d'essai en novembre dernier qui avait porté sur l'alimentation en CAD d'un seul moteur, ce test a permis de valider le principe d'une alimentation des deux moteurs Makila 2 (Safran) équipant l'appareil.



Airbus précise que les vols d'essai devraient désormais se poursuivre sur différents modèles d'hélicoptères, de carburants et de systèmes, avec l'objectif d'atteindre 100% d'utilisation de carburant d'aviation durable (SAF) pour ses appareils d'ici 2030.



Le groupe aéronautique considère le recours aux carburants durables comme un levier important de son objectif de réduire par deux les émissions de CO2 de ses hélicoptère à horizon 2030, car ils permettent de minimiser leur empreinte carbone 'tout en assurant le même niveau de performance de vols'.





