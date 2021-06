Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : premier vol d'un H145 avec du carburant durable Cercle Finance • 07/06/2021 à 09:43









(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'un hélicoptère de sauvetage H145 exploité par l'organisation allemande ADAC Luftrettung a effectué un premier vol avec du carburant d'aviation durable (SAF), depuis la clinique Harlaching de Munich. Le vol a été réalisé en présence du motoriste Safran Helicopter Engines, du constructeur Airbus Helicopters et de la société TotalEnergies, qui a fourni le SAF. Le H145 utilisait un biocarburant réduisant les émissions de CO2 jusqu'à 90% par rapport à son équivalent fossile, précise Airbus. Ce SAF a été produit à partir de matières résiduelles et de déchets de l'économie circulaire et n'a, par conséquent, aucun impact sur la production alimentaire agricole.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.29%