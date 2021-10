Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : premier vol d'un A319neo avec du carburant durable information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 16:21









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé vendredi avoir conduit le premier vol d'un avion monocouloir fonctionnant entièrement avec un carburant d'aviation durable non mélangé. Lors de ce vol d'essai réalisé hier au-dessus de la région toulousaine, un Airbus A319neo équipé de moteurs CFM LEAP-1A a fonctionné à 100% grâce à un mélange fourni par TotalEnergies. Ce kérosène vert est fabriqué en Normandie, près du Havre, à partir d'esters hydro-traités et d'acides gras qui se composent principalement d'huiles de cuisson usagées. Airbus précise que l'essai a été mené dans le cadre d'une étude réalisée en partenariat avec Dassault Aviation, l'ONERA, le Ministère des Transports et Safran, et dont les premiers résultats sont attendus en 2022.

