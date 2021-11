Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : premier vol d'hélicoptère avec du SAF information fournie par Cercle Finance • 09/11/2021 à 14:13









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce qu'un appareil Airbus H225 a effectué le tout premier vol d'hélicoptère en utilisant du carburant d'aviation 100% durable (SAF) équipant l'un des moteurs Safran Makila 2. Le vol, qui a eu lieu à Marignane, marque le début d'une campagne visant à évaluer l'impact du SAF non mélangé sur les systèmes de l'hélicoptère en vue de certifier l'utilisation de mélanges de SAF dépassant la limite de 50% actuelle. L'hélicoptère d'essai H225 a volé avec un SAF non mélangé dérivé d'huile de cuisson usagée, fourni par TotalEnergies, qui offre une réduction nette de 90% des émissions de CO2 par rapport au carburéacteur ordinaire.

