Airbus : premier contrat FHS en Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé son premier contrat Flight Hour Services (FHS) avec un client nord-américain, à savoir la compagnie aérienne JetBlue qui acquiert ainsi des services de maintenance à long terme des composants Airbus pour ses 70 avions A220 en commande. L'A220 a commencé ses opérations avec JetBlue en avril 2021. Le contrat de service de maintenance à l'heure comprend des services matériels avec gestion des stocks de pièces sur site, ainsi que l'accès au pool de pièces, d'ingénierie et de réparation d'Airbus. JetBlue sera le troisième opérateur aérien d'A220 à utiliser le service FHS d'Airbus. Plus de 150 A220 ont été livrés à neuf compagnies aériennes opérant des liaisons en Asie, en Amérique, en Europe et en Afrique.

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.15%