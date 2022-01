Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: premier ACJ TwoTwenty livré à Comlux information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 16:08









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le premier ACJ TwoTwenty, lancé il y a un peu plus d'un an, a été livré depuis sa chaîne d'assemblage final de Mirabel, au Canada, à Comlux qui a été sélectionné comme partenaire exclusif pour l'aménagement des 15 premiers ACJ TwoTwenty.



Le tout nouveau jet d'affaires rejoint les installations de Comlux à Indianapolis, aux États-Unis, pour l'achèvement de la cabine VVIP dans les prochains jours. Ce premier appareil devrait entrer en service chez son propriétaire, FIVE, au début de 2023.





